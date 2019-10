Noch drei Kandidierende für Zuger Ständeratsstichwahl

Um den verbleibenden Ständeratssitz im Kanton Zug kommt es zu einem Dreikampf. Zum zweiten Wahlgang treten am 17. November FDP, SVP und ALG noch einmal an, wie die Zuger Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.