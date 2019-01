Öffentlicher Abschiedsgottesdienst für in Schweden Verunglückte

Für die sechs in Nordschweden tödlich verunfallten jungen Berner Oberländer wird am 30. Januar ein öffentlicher Abschiedsgottesdienst gefeiert. Weil viele Teilnehmer erwartet werden, findet er nicht in Adelboden, sondern in einer Sporthalle im nahen Frutigen statt.