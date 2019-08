«Once Upon A Time... In Hollywood» aus dem Stand auf Platz Eins

Kaum ist «Once Upon A Time... In Hollywood» in den Kinos zu sehen, schon liegt er auf dem ersten Platz. Damit verweist der neue Film von Quentin Tarantino den Dauerbrenner «The Lion King» auf den zweiten Platz - und zwar in der Deutschschweiz wie in der Romandie.