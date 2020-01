Opfer des Schiffsunglücks in Birsfelden BL ist 52-jährige Ruderin

Beim Opfer des Schiffsunglücks vom Montagabend in Birsfelden BL handelt es sich um eine 52-jährige Frau. Sie befand sich in einem Rennruderboot, das in der Dunkelheit auf dem Rhein frontal mit einem Frachtschiff kollidiert war.