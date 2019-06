Plastikverschmutzung in Gewässern und Böden soll reduziert werden

Das Parlament sagt dem Plastikmüll den Kampf an. Der Ständerat hat sich am Dienstag oppositionslos für eine vom Nationalrat angenommene Motion ausgesprochen. Dadurch soll die Plastikverschmutzung in Gewässern und Böden reduziert werden.