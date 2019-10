Post eröffnet erstes regionales Paketzentrum in Cadenazzo

In Cadenazzo hat die Post am Freitag das erste von vier neuen regionalen Paketzentren eröffnet. Das Zentrum im Tessin ersetzt die bisherige Distributionsbasis in Cadenazzo. Bis Ende 2020 investiert die Post knapp 200 Millionen Franken in neue regionale Paketzentren.