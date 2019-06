Probleme im Bahnverkehr zwischen Olten und Zürich

Auf der Bahnstrecke zwischen Olten SO und Zürich ist es am frühen Freitag zu massiven Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Wegen einer Weichenstörung stand zwischen Rupperswil AG und Schönenwerd SO nur eines von vier Geleisen zur Verfügung, teilten die SBB mit.