Railaway bewegte 2018 trotz unbeständigen Wetters mehr Passagiere Das Freizeitjahr 2018 ist stark vom unbeständigen Wetter geprägt gewesen. Dennoch beförderte die Freizeitanbieterin Railaway mit rund 7,5 Millionen Reisenden 12,4 Prozent mehr Fahrgäste durch die Schweiz als im Vorjahr.

Der sehr heisse Sommer 2018 lockte die Familien vermehrt nach draussen in die Freibäder oder in die Berge. (Bild: Keystone/GAETAN BALLY)

(sda)

Wie die SBB am Dienstag mitteilten, ist die Zunahme zum Teil dem Umstand geschuldet, dass bei einigen Veranstaltungen neu auch Eventreisende im Regionalverkehr mit in die Betrachtung einfliessen. Gesamthaft beförderte ihre Tochter Railaway im letzten Jahr 7'496'560 Freizeitreisende.

Aufgrund des unbeständigen Wetters habe die Freizeitanbieterin in einigen touristischen Segmenten mit Verlusten rechnen müssen. Besonders stark spürbar gewesen sei dies Anfang des Jahres 2018 im Bereich der Winterangebote. Hier büsste Railaway gegenüber dem Vorjahr 12,3 Prozent ein und verkaufte knapp 98'000 Angebote. Einige Skigebiete waren für den öffentlichen Verkehr teilweise während mehreren Tagen nicht erreichbar.

Auch bei den Familienangeboten büsste Railaway mit einem totalen Absatz von etwas mehr als 148'000 Kombis 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Der sehr heisse Sommer lockte die Familien vermehrt nach draussen in die Freibäder oder in die Berge. So verloren die klassischen Familienangebote wie Museen und Zoos an Besuchern.

Positiv ist aber das Ergebnis bei den Gruppen und Schulen: Hier verzeichnet Railaway gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzplus von 4,1 Prozent beziehungsweise 2,6 Prozent an Reisenden. Dieses Resultat zeige, dass Gruppen- und Schulreisen nach wie vor im Trend lägen, heisst es in der Medienmitteilung.

Immer mehr Online-Buchungen

Die Möglichkeit, Freizeitangebote von Railaway online zu buchen, nutzen immer mehr Reisende. Der Online-Anteil der so verkauften Angebote stieg 2018 um 4,6 Prozent auf fast 20 Prozent. Besonders beliebt ist die Online-Buchung bei den Snow’n’Rail-Angeboten, die direkt auf den SwissPass geladen werden können. So entfällt das Anstehen an den Tageskassen in vielen Skigebieten.

Aber auch bei Familien nehmen die Online-Buchungen zu: Bereits jedes vierte Kombi-Angebot von Railaway wurde über den Webshop auf sbb.ch/freizeit gelöst.

Zudem ist seit 2018 das Kombinieren der ermässigten Freizeitleistungen viel einfacher, wie die SBB in Erinnerung rufen. Dank des sogenannten dynamischen Angebots sind sie mit jedem beliebigen Fahrausweis kombinierbar.