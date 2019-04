Regelwidrige Matura: Privatschule in Lugano verliert Bewilligung

Die Tessiner Bildungsdirektion hat einer privaten Mittelschule in Lugano die Bewilligung entzogen, per sofort. Eine Untersuchung lässt darauf schliessen, dass Schüler des Instituts die Matura regelwidrig, da praktisch mit Erfolgsgarantie, in Italien ablegten.