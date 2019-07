Rettungseinsatz am Matterhorn wegen Berggängern in Not

Am Matterhorn oberhalb von Zermatt VS sind am Mittwoch laut Angaben der Walliser Kantonspolizei mehrere Berggänger in Not geraten. Die Behörden starteten daraufhin einen Rettungseinsatz. Dieser musste wegen der Gefahr von Steinschlägen unterbrochen werden.