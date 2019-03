Salt mit leicht weniger Umsatz und Betriebsgewinn im 2018 Salt hat im vergangenen Jahr etwas weniger umgesetzt und operativ verdient. Der Umsatz sank um 2,1 Prozent auf 1,03 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) fiel um 0,8 Prozent auf 468,3 Millionen.

Die Nummer drei im hiesigen Telekommarkt hat Abokunden gewonnen. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda/awp)

Grund dafür ist zum einen die deutliche Senkung der Durchleitungsgebühren im Handynetz, die im Fachjargon Mobilfunkterminierungsgebühren genannt werden. Ohne diese Senkung, welche die Swisscom, Sunrise und Salt vereinbart haben, hätte der Umsatz zugenommen.

Zum anderen sei der durchschnittliche Monatsumsatz pro Kunde geschrumpft, schrieb Salt im Geschäftsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Einen Teil des Rückgangs habe das neue TV- und Internetgeschäft wettgemacht, in das Salt im vergangenen März eingestiegen war. Dabei benutzt das Unternehmen die Glasfaserleitungen von Stromversorgern. Das Angebot habe sich gut entwickelt, schrieb Salt, ohne Details zu nennen.

Beim Betriebsgewinn spielten noch Pensionsverpflichtungen eine Rolle, die im Vorjahr das Ergebnis nach oben getrieben hatten. Ohne diese wäre der EBITDA um 1,6 Prozent gestiegen, erklärte Salt in einem Communiqué.

Reingewinn verdoppelt

Unter dem Strich verdoppelte sich der Reingewinn beinahe auf 72,2 Millionen Franken. Dies ist massiv gesunkenen Abschreibungen und Amortisationen sowie viel tieferen Finanzkosten zu verdanken. Allerdings war im Vorjahr der Gewinn um fast zwei Drittel abgestürzt.

Bei der Geschäftsgrundlage konnte sich Salt stabilisieren. Zwar nahm die Zahl der Prepaidkunden nach dem vorübergehenden Anstieg im Vorjahr wieder ab. Ihre Zahl schrumpfte um gut 5 Prozent auf 647'000.

Dagegen legte Salt bei den lukrativen Abokunden weiter um 1 Prozent auf 1,236 Millionen zu. Zudem hat die Wechselrate von Abokunden markant abgenommen. Diese sei auf den tiefstem Niveau seit 2013, gab das Unternehmen bekannt.

Überdies hat die Telekomanbieterin 15 neue Läden eröffnet, während 2 geschlossen wurden. Insgesamt hat Salt damit aktuell 100 Shops in der ganzen Schweiz. Bis Ende Jahr sollen noch drei weitere hinzukommen.

Verlust von UPC und Coop Mobile

Rückschläge hat Salt indes bei den Geschäftskunden erlitten. Coop Mobile hat im Januar 2019 auf das Mobilfunknetz der Swisscom gewechselt. Damit hat der drittgrösste Mobilfunkanbieter einen weiteren Grosskunden an den «blauen Riesen» verloren, nachdem bereits der Kabelnetzbetreiber UPC abgesprungen war.

Allerdings gibt es einen gewichtigen Unterschied zwischen dem Wechsel von Coop Mobile und UPC zur Swisscom: Bei UPC mussten die Kunden nichts unternehmen und wurden automatisch umgestellt. Telekomexperten bezweifeln allerdings, dass viele Coop-Mobile-Kunden den Wechsel mitmachen. Auch Salt-Chef Pascal Grieder rechnet gemäss früheren Aussagen nicht mit einer Abwanderungswelle.

Im laufenden Jahr geht der Preiskampf im Mobilfunk weiter, insbesondere bei der Benutzung des Handys im Ausland (Roaming). Hier haben die Swisscom, Sunrise und Salt in der jüngsten Zeit eine Reihe von neuen Abos lanciert.

Im Fokus steht 2019 allerdings die Einführung der neuen Mobilfunkgeneration 5G. Alle drei Mobilfunker haben die dafür nötigen Frequenzen im Februar für rund 380 Millionen Franken ersteigert. Am meisten bezahlt die Swisscom mit 195,6 Millionen Franken, während Salt 94,5 Millionen auf den Tisch legt. Sunrise macht 89,2 Millionen Franken locker.

Sunrise will 5G bis Ende März in 150 Städte und Orte bringen. Die Swisscom will bis Ende Jahr 60 Städte und Gemeinden punktuell mit 5G versorgen. Salt plant gemäss früheren Angaben, die 5G-Technologie im dritten Quartal einzuführen.