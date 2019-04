SCB-Meisterteam von Berner Stadtregierung empfangen

Die Berner Stadtregierung hat am Dienstag im Erlacherhof, dem altehrwürdigen Sitz des Stadtpräsidenten, das Meisterteam des Schlittschuhclubs Bern empfangen. Stadtpräsident Alec von Graffenried rief den Spielern und Funktionären zu: «We are very proud and very happy».