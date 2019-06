Schaftransport auf Abwegen: Zwei Schwerverletzte im Oberwallis

Ein mit sechs Schafen beladener Lieferwagen ist am Freitagnachmittag in Ausserberg VS von der Strasse abgekommen und einen steilen Hang hinuntergestürzt. Der Fahrer und der Beifahrer wurden beim Selbstunfall schwer verletzt. Für einige Schafe kam jede Hilfe zu spät.