«Schatzsucher» nach archäologischem Fund zu Geldstrafe verurteilt

Er machte den Fund seines Lebens und wird nun dafür gebüsst: Ein Mann, der letztes Jahr in Prêles BE mit Hilfe eines Metalldetektors auf eine 3500 Jahre alte Bronzehand gestossen war, ist am Mittwoch vom Gericht zu einer Geldstrafe von 2500 Franken verurteilt worden.