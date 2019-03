Schweiz klagt mutmasslichen liberianischen Kriegsverbrecher an Ein ehemaliger liberianischer Militärkommandant, der seit über vier Jahren wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in der Schweiz in Untersuchungshaft sitzt, ist von der Bundesanwaltschaft angeklagt worden. Nun ist das Bundesstrafgericht in Bellinzona am Zug.

(sda) Der Fall ist in vielerlei Hinsicht speziell: Die Strafuntersuchung lief über fünf Jahre; das westafrikanische Land Liberia kooperierte in dieser Zeit nicht mit den Schweizer Behörden; und die dem Beschuldigten zur Last gelegten Taten liegen Jahre zurück. Die nun doch zustande gekommene Anklage ist die erste überhaupt im Bereich des Völkerstrafrechts.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, während des von 1989 bis 1996 dauernden ersten Bürgerkriegs in Liberia als Mitglied einer Rebellenmiliz das Kriegsvölkerrecht verletzt zu haben. Die Bundesanwaltschaft listet sieben Vergehen im Zeitraum zwischen März 1993 und Ende 1995 auf.

Grausame Vorwürfe

Namentlich soll der Angeklagte Zivilisten oder Soldaten ausser Gefecht getötet, sich an der Tötung beteiligt oder den Befehl dazu gegeben haben. Zudem soll er die Leiche eines Menschen geschändet und eine Zivilistin vergewaltigt haben.

Weiter soll er die grausame Behandlung von Zivilisten angeordnet, einen Kindersoldaten rekrutiert und eingesetzt und mehrere Plünderungen befohlen haben. Schliesslich soll er an Zwangstransporten von Waren und Munition teilgenommen und/oder diese durch Zivilisten angeordnet haben.

Die Strafanträge wird die Bundesanwaltschaft anlässlich der Hauptverhandlung in Bellinzona stellen, wie sie in der Mitteilung vom Dienstag schrieb.

Kampf gegen Taylor

Das kleine westafrikanische Land Liberia war bis 2003 Schauplatz eines 14 Jahre dauernden, blutigen Konflikts. Mehr als 200'000 Menschen kamen dabei ums Leben, über eine Million wurden vertrieben.

Laut der Bundesanwaltschaft war der Beschuldigte in der ersten Phase des Konflikts Kommandant bei dem United Liberation Movement of Liberia for Democracy (Ulimo), die gegen die National Patriotic Front of Liberia (NPFL) des Warlords und ehemaligen Präsidenten Charles Taylor kämpfte.

Jahrelang in der Schweiz wohnhaft

Die Bundesanwaltschaft führte seit August 2014 Ermittlungen durch. Auf den Fall aufmerksam wurde sie durch eine eingereichte Strafklage der Genfer Vereinigung Civitas Maxima, die die Opfer vertritt.

Derweil lebte der Beschuldigte jahrelang unbehelligt in der Westschweiz und hatte ursprünglich eine Niederlassungsbewilligung C. Als diese auslief, soll der Ex-Kommandant über kein festes Domizil mehr verfügt und in einem Hotelzimmer gelebt haben.

Anfang 2015 wurde der nun Angeklagte verhaftet. Vor gut einem Jahr wies das Bundesstrafgericht eine Beschwerde gegen die U-Haft ab. Die Aussagen von sechs Zeugen belasteten den beschuldigten Ex-Kommandanten, hiess es damals. Zudem bestehe Fluchtgefahr.

Aufwendige Untersuchungen

Die Bundesanwaltschaft befragte während des gesamten Strafverfahrens nach eigenen Angaben über 25 Zeugen und profitierte von Informationen von sieben Staaten oder internationalen Organisationen. Ende vergangener Woche überwies sie die Anklage dem Bundesstrafgericht. Diese erfolge «im Rahmen des Kampfes gegen die Straflosigkeit von Völkerrechtsverbrechen».

Die vom Völkerstrafrecht immanenten Probleme und Herausforderungen gestalteten die Untersuchungen besonders schwierig. Seit 2011 seien der Bundesanwaltschaft gut sechzig Fälle gemeldet worden, wobei die Mehrheit davon eingestellt oder nicht an die Hand genommen worden sei.

Weitere hängige Verfahren

Momentan würden bei der Bundesanwaltschaft rund ein Dutzend Verfahren wegen Kriegsverbrechen, Völkermord und/oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt und zwar für Sachverhalte, die sich sowohl vor wie auch nach 2011 ereignet hätten.

Kriegsverbrechen sind in der Schweiz seit 1968 strafbar, unabhängig vom Tatort und der Staatsangehörigkeit des Täters oder des Opfers. Das entsprechende Gesetz stellt dabei ausdrücklich die Verletzung von Vorschriften internationaler Abkommen über Kriegführung, über den Schutz von Personen und Gütern sowie anderer anerkannter Gesetze und Gebräuche des Krieges unter Strafe.