Schweiz vertieft Kooperation mit Indien bei Cleantech und Bahn

Indien will die Bahn stärken und die Entwicklung von Cleantech fördern. Dazu führte Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Montag Gespräche mit ihren indischen Amtskollegen in Bangalore und Delhi, wo die Verkehrs- und Energieministerin zu einem Arbeitsbesuch weilte.