Schweizer Auftritt an Expo 2020 in Dubai ohne Philipp Morris

Die Negativschlagzeilen rund um das geplante Sponsoring des Zigarettenherstellers Philipp Morris am Schweizer Auftritt an der Expo 2020 in Dubai haben Konsequenzen: Bundesrat Ignazio Cassis verzichtet auf die Gelder des Tabakmultis, wie das EDA am Dienstag mitteilte.