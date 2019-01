Schweizerisch-englischer Doppelbürger in Marokko festgenommen

Schweizer IS-Kollaborateur in Marrakesch: EDA nimmt Fall sehr ernst

Die mögliche Verstrickung eines in Marokko lebenden Schweizers in die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beschäftigt das Aussendepartement (EDA) in Bern. Die Schweiz nehme den Fall «sehr ernst», heisst es in der Reaktion auf dessen Festnahme am Samstag in Marrakesch.