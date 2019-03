Schwerverletzter bei Selbstunfall in Malters LU

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve in Malters mit der Leitplanke kollidiert. Dabei kippte das Auto und prallte mit dem Dach voraus gegen Bäume. Der Lenker zog sich schwere Verletzungen zu.