Sintflutartiger Regen löst im Tessin Erdrutsche aus Erstmals seit 14 Jahren haben die Wetterdienste am Samstag die höchste Unwetterwarnung ausgerufen. Die Regen-Warnstufe 5 galt im Norden des Tessins und in den angrenzenden Gebieten Graubündens sowie im Kanton Uri.

3 Bilder 3 Bilder Geröll und Schlamm nach einem Erdrutsch in Bissone TI am Samstag. KEYSTONE/Francesca Agosta

(sda)

Leserbilder auf Online-Portalen gaben einen Eindruck vom sintflutartigen Regen im Tessin. Zu sehen waren hoch gehende Flüsse und Bäche, unter Wasser stehende Strassen und im Wasser stehende Autos sowie wegen umgestürzter Bäume und Erdrutsche nicht mehr passierbare Strassen. Feuerwehrleute mussten ausrücken.

Die TCS-Verkehrsinformation meldete am Samstagnachmittag mehrere gesperrte Strassen, etwa die Strasse ins Verzascatal, die am Abend mit wechselseitiger Verkehrsführung wieder befahrbar war, und weitere Strassen in der Umgebung von Locarno. Gründe waren Hochwasser oder Erdrutsche.

Zu Störungen kam es auch im Bahnverkehr im Tessin. Zwischen Gambarogno und San Nazzaro fuhr ein Zug kurz nach Mittag in eine Schlammlawine. Gemäss SBB waren fünf Passagiere und ein Lokführer an Bord.

Der Zug musste abgeschleppt werden, wie SBB-Sprecher Martin Meier der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Nach dem Erdrutsch bleibe die Strecke zwischen Cadenazzo und Luino (I) voraussichtlich bis Montag unterbrochen. Es kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

Nach Angaben von SRF Meteo regnet es seit Freitagmorgen im Tessin und in Teilen des Kantons Graubünden «wie aus Kübeln». Besonders hart wurde am Samstagmittag die Magadinoebene getroffen. Dort fielen innert einer Stunde 47 Millimeter Regen. Die 36 Stunden-Niederschlagssumme stieg damit auf 228 Millimeter. Dies entspricht rund 125 Prozent des üblichen Monatsniederschlages in der Magadinoebene im August.

Extrem war der Regen am späten Samstagmorgen auch in Biasca. Innert zwei Stunden gingen dort 77 Millimeter nieder. Die Gesamtmenge betrug dort seit Freitagmorgen rund 175 Millimeter. In der gleichen Grössenordnung lagen die Regenmengen im Raum Locarno, am frühen Samstagabend bei rund 190 Millimetern. In Lugano gingen bis Mittag 126 Millimeter Regen nieder, und es kam zum Teil zu Überschwemmungen.

In Avegno im Maggiatal ist das Trinkwasser seit Samstag wegen des starken Regens verschmutzt. Alertswiss forderte die Einwohner auf, das Wasser nicht zu trinken, es nicht zum Kochen zu verwenden und sich damit auch nicht waschen.

Sehr viel Regen fiel zum Teil auch in Graubünden. Im Bergell waren es bis am späten Samstagnachmittag gut 130 Millimeter.

Ein Steinschlag ereignete sich am Samstagmorgen auf der Strasse zwischen Ilanz GR und Trun GR in der Surselva. Am Samstagmittag musste auch die Malojapassstrasse nach Erdrutschen gesperrt werden.