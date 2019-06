SP-Chef Levrat will Öko-"Marshallplan» für 12 Milliarden Franken SP-Parteichef Christian Levrat schlägt für die Schweiz einen ökologischen Investitionsplan für 12 Milliarden Franken jährlich mit privaten und öffentlichen Geldern vor. Dieser «echte Marshallplan» soll sich auf Solarenergie und Energieeffizienz konzentrieren.

«Wir müssen alles tun, um uns vom Öl zu befreien»: SP-Parteipräsident und Freibruger Ständerat Christian Levrat. (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

(sda)

Die Summe möge hoch erscheinen, sagte der Freiburger Ständerat im Interview mit der Westschweizer Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche», aber sie repräsentiere den Anteil am Bruttoinlandsprodukt, das die politischen Vorgänger in die Dämme investiert hätten. «Was wir in den 1960er Jahren für die Wasserkraft tun konnten, muss uns im Jahr 2020 für das Klima gelingen.»

Die Sozialdemokraten würden bald «einen sehr präzisen Fahrplan vorlegen, damit wir diesen Plan für erneuerbare Energien am ersten Tag nach den Wahlen umsetzen können», sagte der Politiker knapp fünf Monate vor den eidgenössischen Wahlen. «Wir müssen alles tun, was wir können, um uns vom Öl zu befreien.»

Der historische Marshallplan war ein Aufbauprogramm der USA nach dem Zweiten Weltkrieg für Westeuropa. Er gilt als wichtige Grundlage für den heutigen Wohlstand und Stabilität.