Staus, Schikanen und Abgaben im Strassenverkehr im Visier der SVP

Die SVP sagt Staus, Schikanen und höheren Abgaben im Strassenverkehr den Kampf an. Sie will sich dagegen wehren, dass Geld aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) in grossem Stil für Projekte des Öffentlichen Verkehrs abgezweigt wird.