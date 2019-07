Sterbehilfe-Prozess: Freispruch wegen vorsätzlicher Tötung ++ Erika Preisig erhält bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine Geldbusse

Die Kämpferin für einen unbürokratischen Tod – das Porträt der angeklagten Sterbehelferin Erika Preisig

Ärztin Erika Preisig steht vor dem Baselbieter Strafgericht, weil sie eine angeblich urteilsunfähige Frau in den Tod begleitet hat. Um ihre Situation zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichte der Schweizer Freitodorganisationen und in Preisigs Biografie.