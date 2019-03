SVP bündelt Kräfte gegen «EU-Unterwerfungsvertrag»

Die SVP Schweiz schickt deutliche Signale nach Brüssel: Sie will nichts von einem «EU-Unterwerfungsvertrag» wissen. Die Delegierten haben am Samstag in Amriswil einen Forderungskatalog verabschiedet. Für die AHV-Steuervorlage beschloss die SVP Stimmfreigabe.