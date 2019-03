SVP diskutiert Konsequenzen des Rahmenabkommens mit der EU

Das Rahmenabkommen mit der EU ist derzeit das wichtigste aussenpolitische Thema der SVP. An der Delegiertenversammlung am (heutigen) Samstag in Amriswil sollen Massnahmen verabschiedet werden. Ausserdem fasst die SVP-Basis Abstimmungsparolen.