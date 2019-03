SVP will Steuer für Wahlen im Herbst herumreissen

Die Wahlschlappe der SVP Zürich ist auch Thema an der Delegiertenversammlung der SVP Schweiz in Amriswil TG. Der SVP sei es nicht gelungen, die Basis an die Urne zu bringen, sagte Parteipräsident Albert Rösti vor 400 Delegierten.