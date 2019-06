SVP wirft SP und Grünen Umverteilungspolitik vor

Vier Monate vor den eidgenössischen Wahlen greift die SVP die SP und die Grünen direkt an. An einer Medienkonferenz vom Dienstag in Bern sprach Parteipräsident Albert Rösti (BE) von einem «links-grünen Raubzug auf den Mittelstand».