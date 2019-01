Swiss Re rechnet mit hohen Schäden aus Naturkatastrophen Naturkatastrophen haben der Swiss Re am Jahresende 2018 grosse Kosten eingebrockt. Der Rückversicherer schätzt die Schadenbelastung aus grossen Naturkatastrophen im vierten Quartal 2018 auf 1,0 Milliarden Dollar.

Swiss Re rechnet mit hohen Schäden aus Naturkatastrophen. (Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ)

(sda/awp)

Am meisten schlugen die Brände in Kalifornien und Taifune in Japan zu Buche. Dazu kamen Katastrophen, die durch Menschenhand ausgelöst wurden. Sogenannte «Man-made-Ereignisse» verursachten laut einer Mitteilung vom Dienstag im letzten Jahresviertel eine Belastung von etwa 300 Millionen Dollar. Die Gesamtschadenbelastung aus Naturkatastrophen und Man-made-Ereignissen dürfte sich im Geschäftsjahr 2018 auf 2,9 Milliarden Dollar vor Steuern summieren, teilte Swiss Re weiter mit.