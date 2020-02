Swiss stellt ersten Airbus A320neo in Dienst Die Fluggesellschaft Swiss hat am Donnerstag das erste Flugzeug des Typs A320neo entgegengenommen. Damit treibt die Fluggesellschaft die Verjüngung ihrer Europaflotte weiter voran.

Das neue Swiss Flugzeug beim Empfang anlässlich der Flugzeug Taufe des ersten Airbus A320neo. KEYSTONE/URS FLUEELER

(sda/awp)

«Möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen und möglichst leise zu sein, ist heute in der Mobilität gefragt», sagte Geschäftsleitungsmitglied Thomas Frick während der Taufzeremonie. Und kein Flugzeug stehe so für diese Werte wie der A320neo. Er sei 20 Prozent treibstoffeffizienter und nur noch halb so laut wie sein Vorgänger, sagte Frick.

Das neue Flugzeug heisst «Engelberg»

Das Flugzeug mit der Immatrikulationsnummer HB-JDA ist gegen 11 Uhr aus den Airbuswerken in Hamburg kommend am Flughafen Zürich gelandet und wurde dort im Hangar auf den Namen Engelberg getauft.

Es ist das erste von insgesamt 17 Flugzeugen dieses Typs, die die Lufthansa-Tochter Swiss bis 2024 einflottet. Für die Verjüngung der Flotte investierte die Swiss total rund 2,5 Milliarden Franken. Zuvor hatte sie bereits ihre kleinsten Flugzeuge des Typs Avro RJ-100 durch die neuen Airbus A220 ersetzt.

Der A320neo ist zudem das erste Flugzeug der Swiss, das über das einheitliche Kabinenlayout der Lufthansa-Gruppe verfügt.