Swisscoy-Mittel nicht in zivile Friedensprojekte verschieben

Der Bundesrat will keine Mittel des Verteidigungsdepartements (VBS) für den Swisscoy-Einsatz in die zivile Friedensförderung verschieben. Er folgte damit dem Vorschlag in einem Bericht des VBS. Dieses äussert zudem Bedenken zu einem Abzug der Swisscoy aus Kosovo.