«The Grinch» dominiert das dritte Wochenende Der grüne Weihnachtsmuffel «The Grinch» hält sich schon das dritte Wochenende an der Spitze der Schweizer Kinocharts. In der Deutsch- und Westschweiz hat das Fantasy-Epos «Mortal Engines» auf Anhieb den zweiten Platz erobert.

«The Grinch» hat am Wochenende vom 13. bis 16. Dezember 2018 in den Schweizer Kinos seine Leaderposition verteidigt. (Bild: Universal Pictures International Switzerland)

(sda)

Gefolgt wird «Mortal Engines» von «Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald» beziehungsweise von «Bohemian Rhapsody». In der Deutschschweiz ist «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme eine Schickse» auf den sechsten Platz zurückgefallen. Im Tessin liegt «Bohemian Rhapsody» vorn, vor «The Grinch» und «Mortal Engines».