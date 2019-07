«The Lion King» katapultiert sich an die Spitze Das Disney-Remake «The Lion King» hat am Wochenende in den Kinos einen fulminanten Start hingelegt. Verkauft wurden insgesamt 80'900 Karten, 44'700 in der Deutsch- und 36'200 in der Westschweiz. Im Tessin ist der Film noch nicht angelaufen.

Das Disney-Remake «The Lion King» hat am Wochenende vom 18. bis 21. Juli 2019 weitaus am meisten Leute in die Schweizer Kinos gelockt. (Bild: The Walt Disney Company (Switzerland) GmbH)

(sda)

Für den Vorwochensieger «Spider-Man: Far From Home» interessierten sich gesamtschweizerisch gerade noch 11'500 Besucherinnen und Besucher. Die Comic-Verfilmung belegte in der Deutsch- und Westschweiz den zweiten, im Tessin nach wie vor den ersten Platz. «The Secret Life Of Pets 2» wurde in der deutschen Schweiz dritter. Auf diese Position schaffte es in der Romandie der Trickfilm «Toy Story 4».