Tierschützerinnen in Nyon wegen Befreiung von Ziegen vor Gericht

Am Polizeigericht in Nyon hat am Dienstag der Prozess gegen zwei Tierschutz-Aktivistinnen begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, im März 18 Ziegen gestohlen zu haben, um deren Ende im Schlachthaus zu verhindern.