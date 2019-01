Über ein Dutzend Tiere rechtzeitig aus brennendem Stall geborgen

In Riedt bei Erlen TG hat am Dienstag eine Scheune mit Stall gebrannt. Über ein Dutzend Pferde und Ponys konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.