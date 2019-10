Ueli Maurer lanciert Bauphase des Schweizer Expo-Pavillons in Dubai

Bundespräsident Ueli Maurer hat am Sonntag in Dubai mit dem Spatenstich den Startschuss zur Bauphase des Schweizer Pavillons für die Expo 2020 gegeben. Nach dem offiziellen Baubeginn brach Maurer zum umstrittenen Besuch in Saudi-Arabien auf.