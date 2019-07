Valora kündigt Verträge mit Franchisebetreibern der Avec-Shops

Der Detailhändler Valora will keine selbstständigen Betreiber von Avec-Filialen mehr. Bis Ende Monat sollen an die 30 Franchisepartner die Kündigung erhalten, wie ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage zu einem Bericht der Pendlerzeitung «20 Minuten» sagte.