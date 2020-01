Vermisstes Mädchen in Yverdon tot aufgefunden - Ex-Freund in U-Haft Das 17-jährige Mädchen aus Baulmes VD, das kurz nach Weihnachten 2019 als vermisst gemeldet worden war, ist tot. Ihr 19-jähriger Ex-Freund wurde unter dringendem Tatverdacht verhaftet.

Eine seit dem 27. Dezember vermisste Jugendliche ist in Yverdon-les-Bains VD tot aufgefunden worden. Ihr 19-jähriger Freund wurde in Haft genommen. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

(sda)

Der leblose Körper der Jugendlichen war am Montag gegen 11:00 Uhr in einem Sumpf in der Nähe des Neuenburgersees in der Region Yverdon-les-Bains VD aufgefunden worden. Am Dienstagnachmittag teilte die Waadtländer Kantonspolizei, dass es es sich um die Leiche der Vermissten handelte.

Die junge Afghanin galt seit dem Nachmittag des 27. Dezember als vermisst. Die Jugendliche sei wahrscheinlich einige Tage vor der Entdeckung der Leiche getötet worden, teilte die Polizei mit.

Zur Feststellung der genauen Todesumstände wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den Ermittlungen sind rund 30 Inspektoren beteiligt.

Die Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die 17-Jährige am Tag ihres Verschwindens ihren Ex-Freund in der Stadt Yverdon-les-Bains getroffen hat. Der 19-jährige Mann wurde mehrmals von der Polizei verhört.

Am vergangenen Sonntag wurde er in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen gingen weiter, um seine genaue Rolle in dem Fall zu klären, hiess es bei der Polizei. Der junge Mann ist ebenfalls afghanischer Staatsbürger und lebt in der Region Lausanne.

Die Polizei hatte mit einem Grossaufgebot nach dem Opfer gesucht. Fast zwanzig Gendarmen, darunter Taucher der Seebrigade, fünf Wildhüter, 25 Mitglieder des Zivilschutzes und mehrere Polizeipatrouillen aus der Region waren daran beteiligt.