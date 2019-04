Vier Skitourenfahrer bei Lawinenniedergang in Fieschertal getötet

Bei einem Lawinenniedergang im Gebiet der Grünhornlücke in der Gemeinde Fieschertal VS sind am Freitag vier Skitourengänger verschüttet worden. Sie konnten am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Das teilte die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mit.