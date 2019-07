Wallis als Feuerbrand-Quarantäneregion eingestuft

In Brämis VS hat der Feuerbrand Apfel- und Birnbäume befallen. Das Wallis gilt deshalb ab sofort als Quarantäneregion; jeder Verdacht muss gemeldet werden. 2012 hatte die gefährliche Pilzkrankheit bereits in Sitten und 2013 in Siders grassiert.