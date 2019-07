Wanderin am Gantrisch von Stein getroffen und tödlich verletzt

Eine 55-jährige Wanderin ist am Samstagnachmittag am Gantrisch von einem Stein getroffen und dabei tödlich verletzt worden. Ein Mann wurde durch den herabstürzenden Stein leicht verletzt. Er begab sich später selbstständig in Spitalpflege.