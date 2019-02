Werkhofdach in Urnäsch AR vermutlich unter Schneelast eingestürzt

Das Dach der Werkstatt im kantonalen Werkhof in Urnäsch AR ist am Sonntag eingestürzt. Vermutlich habe das Dach die Schneemengen nicht mehr halten können, teilten die Behörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mit.