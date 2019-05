Zürcher Grüne wollen mit Model Tamy Glauser in den Nationalrat

Tamy Glauser will in den Nationalrat: von Millionären, TV-Ansagern, Volkshelden und gescheiterten Sportlern

Tamy Glauser will für die Grünen in den Nationalrat. Als Quereinsteigerin ist sie in guter Gesellschaft. Längst nicht alle nationalen Parlamentarier haben die klassische Ochsentour absolviert. Sie sind Zugpferde für die Parteien, stossen aber auch auf Argwohn. Und: Berühmtsein allein ist keine Garantie für eine Wahl.