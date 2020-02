Zug fährt in Prellbock im Luzerner Bahnhof - zwölf Leichtverletzte

Ein Zug hat am Montag kurz vor 10 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Luzern nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er fuhr in einen Prellbock. Zwölf Personen wurden dabei leicht verletzt.