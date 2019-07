Zürcher und Basler Klima-Aktivisten ziehen vor Gericht

Zahlreiche Klima-Aktivisten, die in Zürich und Basel die Eingänge von Credit Suisse und UBS blockiert hatten, ziehen vor Gericht. Sie akzeptieren ihre Bestrafungen nicht und fechten die Strafbefehle an. Damit kommt es in beiden Städten zu Gerichtsprozessen.