Zürich wird einmal mehr zur Hauptstadt der elektronischen Musik

Wenn es kein Durchkommen mehr gibt und in Zürich Menschenmassen auf der Strasse tanzen, dann ist es wieder einmal so weit: An diesem Samstag rollen die Love Mobiles der Street Parade rund ums Seebecken und die Techno-Fans feiern bis zum Morgengrauen.