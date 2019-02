Zwei Hunde dringen in Muotathal in Stall ein und töten neun Schafe Neun Schafe sind in Muotathal SZ einem Angriff zweier Hunde zum Opfer gefallen. Die beiden Hunde waren in den Stall eingedrungen, zuvor hatten sie bereits einen anderen Hund angegriffen.

Zwei Huskies haben in Muotathal den Tod über mehrere Schafe gebracht. (Bild: KEYSTONE/EPA dpa/FELIX KÄSTLE)

(sda)

Der Hund überlebte die Attacke seiner beiden Artgenossen. Die Schwyzer Kantonspolizei bestätigte eine Meldung der Zeitung «Bote der Urschweiz» vom Mittwoch. Laut dem Polizeisprecher hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag im Dorf Muotathal zugetragen.

Im Stall töteten die Huskies fünf Schafe und verletzten vier weitere so schwer, dass sie abgetan werden mussten. Laut dem Zeitungsbericht konnten sie aus dem Zwinger eines privaten Hundehalters entkommen, weil darin hoher Schnee lag.

In schwerwiegenden Fällen wie diesem ordne man Sofortmassnahmen an, sagte der stellvertretende Kantonstierarzt Marco Gut. Dabei könne es sich etwa um Leinen- sowie Maulkorbpflicht handeln. In der Folge habe man die Situation mit dem Halter analysiert.