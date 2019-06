Zwei neue Mitglieder der SVP-Fraktion im Nationalrat vereidigt Zum Auftakt der Sommersession sind im Nationalrat am Montag zwei neue Mitglieder der SVP-Fraktion vereidigt worden: Martin Haab und Therese Schläpfer. Beide sitzen für den Kanton Zürich im Nationalrat.

Sie sitzen neu für die Zürcher SVP in der grossen Kammer: Therese Schläpfer und Martin Haab. (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

(sda)

Haab ersetzt Natalie Rickli, die in den Zürcher Regierungsrat gewählt worden war. Schläpfer rückt für Jürg Stahl nach, der auf eine weitere Legislatur verzichtet und vorzeitig den Sessel geräumt hat.

Therese Schläpfer wurde als Gemeindepräsidentin von Hagenbuch ZH landesweit bekannt, als sie kritisierte, dass eine eritreische Familien wegen hoher Sozialkosten die Gemeindefinanzen aus dem Lot bringe. Das Thema Sozialhilfe beschäftigt sie weiterhin. Daneben spricht sie auf ihrer Homepage die Zuwanderung an.

Schläpfer ist auch in den Zürcher Kantonsrat gewählt worden. Auf dieses Amt verzichtete sie aber nach dem Rücktritt Stahls. Die 60-Jährige war früher Flight Attendant und Maître de Cabine. Sie ist verheiratet und Mutter dreier erwachsener Kinder.

Martin Haab, der Nachfolger von Natalie Rickli, ist seit 2011 Zürcher Kantonsrat. Der 57-jährige Landwirt aus Mettmenstetten bezeichnet sich auf seiner Website als leidenschaftlichen Braunviehzüchter. Die Website steht unter dem Motto «Melke Kühe, nicht die Bürger».

Er bewirtschaftet zusammen mit seinem Sohn und mithilfe der Familie einen Milch- und Viehzuchtbetrieb. In Bern will er sich nach eigenen Angaben für eine nachhaltige Agrarpolitik einsetzen, bei der die Produktion von gesunden Nahrungsmitteln an erster Stelle steht.