Zwei Personen bei Hausbrand im Bündner Tschiertschen verletzt

Am Sonntagnachmittag ist im Dorfzentrum von Tschiertschen in Graubünden ein Holzhaus in Brand geraten. Zwei Männer erlitten nach Angaben der Kantonspolizei Verletzungen, der eine von ihnen schwere Verbrennungen.