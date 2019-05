Zwei Personen nach Kellerbrand in Lugano im Spital

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lugano sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden in ein Spital gebracht. Rund 20 Bewohner wurden bei dem Kellerbrand aus dem Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.