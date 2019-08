Zwei tote Personen in der Stadt Zürich aufgefunden

In der Stadt Zürich läuft ein grösserer Polizeieinsatz. An der Albisriederstrasse wurden am Freitagvormittag zwei tote Personen aufgefunden, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Weitere Details konnte er noch nicht nennen.